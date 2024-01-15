Kayseri’de baba ile oğlu ölüme uyudu

Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan eşinden boşanan Adnan nalbant'tan haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler baba Adnan Nalbant ile 9 yaşındaki oğlu Berat İlhami'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede baba oğlun hayatlarını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemede Adnan Nalbant ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşıldı. Baba oğlun cesetleri otopsi için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken baba Adnan Nalbant'ın Tomarza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi. Adnan Nalbant'ın bir süre önce eşinden boşandığı, hafta içi dedesiyle kalan oğlu Berat İlhami'nin ise hafta sonu babasında kaldığı belirtildi.