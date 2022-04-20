Baba ile oğlu yıkmak istedikleri evde göçük altında kaldı

Kayseri'nin Tomarza İlçesi Üçkonak Mahallesi yaşayan baba Mehmet ve oğlu Sadi K. evlerinin yanında kullanmadıkları eski evi yıkmak istediler. Baba ile oğlu çatısı bulunmayan yapıyı kazma ve kürekle yıkmaya çalışırken, yapının damında göçük meydana geldi. Mehmet ve Sadi K. göçük altında kaldı.

Mahalle sakinlerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi ve vatandaşlar tarafından göçük altından çıkarılan baba ile oğluna ilk müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı.

Yaralanan baba ile oğlu daha sonra Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.