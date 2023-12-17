Kayseri’de canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker dualarla anıldı

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da Zincidere 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olurken 54 asker ise yaralandı. Saldırının 7. yıl dönümünde hain saldırıda şehit düşen 15 asker törenle anıldı. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"BİZ BURAYA YAS TUTMAK İÇİN DEĞİL MEYDAN OKUMAK İÇİN GELİYORUZ"

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "binlerce yıldır bedel ödeye ödeye bu topraklara sahip olduk ve ödemeye de devam ediyoruz" dedi. Yas için değil meydan okumak için burada olduklarını belirten Vali Gökmen Çiçek; "Bizler Müslüman Türk milletiyiz. Biz şehitlerimizin ölmediğine inanırız ve şu an 15 şehidimizin bizi gördüğünü biliyoruz. Binlerce yıldır bedel ödeye ödeye bu topraklara sahip olduk ve bedel ödemeye devam ediyoruz. Bayrağı ve vatanı için ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl bölmeyi düşünüyorlar. Biz buraya yas tutmak için değil, meydan okumak için geliyoruz. Hangi hainliği yaparsanız yapın, bu milleti bölemeyeceksiniz." diye konuştu.

BU HAİNLERİN GİRDİKLERİ YERDEN LEŞLERİ ÇIKACACAK

Anma töreninde konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 3-5 çapulcuya, vatan hainine vatanın tek karış toprağını vermeyeceklerini belirterek; "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bu ülkenin en kıymetli emanetleridir. Onlara sahip çıkmak hepimizin en kutsal görevidir. Kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı yüreklerimizde halen tazeliğini korumaktadır. Bu hainlerin girdikleri yerden leşlerinin de çıktığını göreceğiz." dedi.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Şehit Komandolar Durağı'nda toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edidi. Ellerindeki Türk bayrakları ile şehitlerini anmaya gelen vatandaşlar, çiçek bıraktılar. Törende bazı şehit aileleri duygusal anlar yaşadı. Törende vatani görevini 1'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda yapan mavi bereli komandolar şehit askerlerin isimlerini sayarak hep bir ağızdan 'Burada' diyerek bağırdı. Daha sonra törene katılanlar anıta karanfiller bıraktı.

HEPSİNİN BİR HİKAYESİ VARDI

Hain saldırıda şehit düşen 15 asker ile 54 gazi aradan geçen 7 yılda hiç unutulmadı. Kayseri'de saldırının gerçekleştirildiği otobüs durağı "Şehit Komandolar Anıtı" oldu. Hayatlarının baharında terörün çirkin yüzüyle karşı karşıya gelen şehit ve gazilerin ise hikâyeleri vardı. Kocaelili şehit Abdulsamet Özcan 4 aylık askerdi. Kırşehirli şehit Ahmet Taş 3 kardeşin en büyüğüydü. Erzurumlu şehit Arif Tuğ'un tezkeresine 53 günü, İstanbullu Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren'in 23 günü, Bursalı şehit Fehmi Barçın'ın ise 20 günü kalmıştı. Denizlili şehit Hasan İlhan 20 yaşında, 6 aylık Mehmetçikti. Afyonkarahisarlı şehit Kamil Tunç da daha yeni sözlenmişti, evlilik hayali vardı. Zonguldaklı şehit Kenan Döngel, Polis Özel Harekât sınavına başvurmak için o kara gün çarşı iznine çıkmıştı. Kırşehirli şehit Muhammed Ali Ocak ile Ahmet Taş yakın arkadaştılar, birlikte şehit düştüler. Osmaniyeli şehit Mustafa Cihan, 1 ay sonra terhis olacaktı. Kocaelili şehit Raşit Yücel'in saldırıdan önce sosyal medyada son paylaşımı 'vatanıma canım feda'ydı. Asıl görev yeri Hakkâri olan İzmirli şehit Serdar Amak, 10 günlük eğitim için Kayseri'ye gelmişti. Rizeli şehit Uğur Korkmaz 5 aylık askerdi. Ankaralı şehit Yunus Emre Duran, 24 gün sonra terhis belgesini alıp, memleketine dönecekti. Gaziantepli Mesut Yaşar da o hain saldırıda yaralı kurtulmuştu ancak 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybedip, şahadet şerbeti içti."