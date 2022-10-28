Kayseri’de çiftçinin evinden adeta cephanelik çıktı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.S.İ adlı çiftçinin ruhsatsız silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Tomarza İlçesindeki T.S.İ'nin evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında T.S.İ gözaltına alınırken aramalarda ise 1 Badedda tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör, 8 mermi, 2 av tüfeği, 23 av tüfeği kartuşu, 6 kesici alet ve muşta ele geçirildi. Ruhsatsız silahlara el konulurken S.K. İ ise sorgulanmak üzere KOM şubeye götürüldü.