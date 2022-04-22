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Giriş Tarihi: 22.4.2022 01:11

Kayseri'de dehşet! Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu

DHA
Kayseri’de dehşet! Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu

Kayseri'de dehşet veren bir cinayet işlendi. Yeşilhisar ilçesinde İsmail Alkız (32), tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı (76) elleriyle boğarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kayseri'de dehşet! Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu
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