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Giriş Tarihi: 15.5.2024 13:21

Kayseri’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ile eski kayınbabasını kurşunladı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Süleyman G, trafikte karşılaştığı boşandığı eşi ile eski kayınbabasına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan baba-kız hastaneye kaldırılırken Süleyman H, polise teslim oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ile eski kayınbabasını kurşunladı

Tomarza İlçesi izzet Özilhan Bulvarı üzerinde aracıyla seyreden Süleyman G, bir süre önce boşandığı eşi K.T (28) ile babası A.T'yi (54) gördü. Sağa çekerek tartışmaya başlayan taraflar bir süre sonra kavgaya tuştu. Süleyman G, aracında bulunan pompalı tüfekle eski eşi ile kayınbabasına kurşun yağdırdı.

İhbür üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba ile kızı ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi'ne oradan da Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Süleyman G. ise suç aleti tüfekle polise teslim oldu. Polis olayla ilgili olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ile eski kayınbabasını kurşunladı
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