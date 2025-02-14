Kayseri’de FETÖ’nün Gaybubet evine operasyon: 3 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan, "Gaybubet" hücre evlerine operasyon yapıldı.

Yapılan baskında haklarında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan" 7 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten ihraç öğretmen S.A. ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Kayseri MEB personellerinden sorumlu yardımcısı ve Bylock kullanıcısı ihraç öğretmen L.K yakalandı. Operasyonda ayrıca yine örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet yürüten, bylock kullanıcısı S.B gözaltına alındı.

Yakalananlardan S.A ve L.K cezaevine teslim edilirken S.B hakkında ise adli işlem başlatıldı.