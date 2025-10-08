Kayseri’de firari FETÖ’cülere operasyon: 2 kişi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı E.A. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.G.'nin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. ve A.G. cezaevine teslim edildi.