Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de firari FETÖ’cülere operasyon: 2 kişi yakalandı!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 18:23

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma” suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari bylock kullanıcısı 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İki zanlı daha sonra cezaevine teslim edildi.

İHA
Edinilen bilgiye göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı E.A. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.G.'nin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. ve A.G. cezaevine teslim edildi.

