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Giriş Tarihi: 14.1.2024 12:56

Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu: Sır olayı otopsi çözecek!

Kayseri'de inşaatta bekçilik yapan N.Ç'nin kulübede cansız bedenine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan N.Ç.'nin ölümünü otopsi aydınlatacak!

İHA
Kayseri’de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu: Sır olayı otopsi çözecek!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki 5305. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda Bekçi N.Ç. (57), kulübesinde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde N.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik önlemi alan polis çevrede inceleme yaptı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından N.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu: Sır olayı otopsi çözecek!
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