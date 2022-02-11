Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, M.Ö adlı kişinin iş yerinde kaçak sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğünü belirledi. M.Ö'nün iş yerine yapılan baskında 1 elektronik sigara doldurma makinesi, 38 bin boş makaron, 1 hava kompresörü, 600 dal dolu sigara, 31 kilo tütün ve 12'de sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, M.Ö ise alkol ve tütün kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu | Video