Kayseri’de kağıt fabrikasında yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi İpek Sokak üzerinde bulunan kağıt fabrikasının deposunda gece saatlerinde sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına kısa sürede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile OSB itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sık sık patlamaların meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahale edebilmesi için binanın duvarları kepçeyle yıkıldı. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında alevler şehrin bir çok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınamayan yangını sürdürme çalışmalarına devam ediyor.