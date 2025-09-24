Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Arama kaydı bulunan ve saklandıkları adresler tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, İ.G. (35) ve R.Ö. (37) gözaltına alındı. Hükümlülerden meslekten ihraç astsubay İ.G.'nin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 3 yıl 1 ay, R.Ö.'nün ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.