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Giriş Tarihi: 20.4.2024 00:54 Son Güncelleme: 20.4.2024 00:58

Kayseri’de kız isteme merasiminde kan aktı: Damat adayı kızın ağabeyini vurdu!

Kayseri’de kız isteme merasiminde damat adayı ile kızın ağabeyi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Reddedilen damat ayı aracından aldığı tüfekle kızın ağabeyini vurdu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de kız isteme merasiminde kan aktı: Damat adayı kızın ağabeyini vurdu!

Merkez Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak üzerinde bulunan kız evine Y.T ve ailesi kız istemek için geldi. Erkek tarafının istediği kızın ağabeyi F.G. duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine damat adayı Y.T. ile ağabey F.G. arasında tartışma çıktı. Reddedilen damat adayı Y.T., aracından aldığı av tüfeği ile kızın ağabeyini sırtından vurdu.

Daha sonra yaşanan kargaşadan kaçan damat adayı yakınlarda bulunan bir eve sığındı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ağabey F.G. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis, damat adayı Y.T'yi suç aleti tüfek ile birlikte gözaltına aldı. Polis mahallede güvenlik önlemlerini artırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de kız isteme merasiminde kan aktı: Damat adayı kızın ağabeyini vurdu!
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