Kayseri’de korkutan olay: Müstakil ev cayır cayır yandı!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocahacılı Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Ev sahibi, evin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.