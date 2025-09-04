Kayseri’de korkutan yangın: 94 araç ve 12 iş makinesi 15 saattir söndürmeye çalışıyor!

Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında dün akşam 18:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.