Kayseri’de korkutan yangın: 94 araç ve 12 iş makinesi 15 saattir söndürmeye çalışıyor!

Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında dün akşam 18:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI 15 SAATTİR SÜRÜYOR
Yangının başlamasıyla beraber Kayseri OSB'den 12 itfaiye aracı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 12 itfaiye aracı, DHMİ Kayseri Havalimanı İtfaiyesi'nden 25 itfaiye aracı, çeşitli kurumlardan gelen 51 su tankeri, 4 TOMA, AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 arama kurtarma ekibi, 1 KBRN ekibi müdahale etti.