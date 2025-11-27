Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de miras tartışması kanlı bitti!
Kayseri'de miras tartışması kanlı bitti!

Kayseri'de miras nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Makbule Mısır’ (60) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunana polis memuru Suat Uzuncaok (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'taki meydana gelen olayda polis memuru Suat Uzuncaok kayınvalidesi Makbule Mısır arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce, Suat Uzuncaok yanındaki tabancasıyla kayınvalidesi vurdu. Makbule Mısırlı olay yerinde hayatını kaybederken aynı silahla intihara kalkışan Suat Uzuncaok ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memuru gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

