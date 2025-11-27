Kayseri’de miras tartışması kanlı bitti!

Merkez Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'taki meydana gelen olayda polis memuru Suat Uzuncaok kayınvalidesi Makbule Mısır arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce, Suat Uzuncaok yanındaki tabancasıyla kayınvalidesi vurdu. Makbule Mısırlı olay yerinde hayatını kaybederken aynı silahla intihara kalkışan Suat Uzuncaok ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memuru gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.