Kayseri’de şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İbrahim Birol operasyon esnasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan İbrahim Birol şehit oldu. Acı haber Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri'mizde uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerimiz aman vermeksizin çalışıyor. Bir suçüstü operasyonda polisimizin dur ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirilmiştir. Ancak bu esnada Narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz Polis Memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu görev esnasında şehit düşmüştür" ifadelerini kullanarak açıkladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru İbrahim Birol için Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Gökmen Çiçek, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile şehit polisin eşi Evrim, çocukları İrem (14) ve Can Birol (6) ile yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, kahramanı cennete uğurladıklarını belirterek; "Görev başında, gençlerimiz zehirlenmesin, alçaklar tarafından tuzaklara düşürülmesin diye mücadele eden ve görevi başında şehit olan kahramanımızla Allah bizi cennetinde kavuştursun. İbrahim şehidimiz Kayseri'de uyuşturucu ile mücadelede operasyondan operasyona koştu. İstedi ki hiçbir gencimiz bataklığa savrulmasın. Hiçbir gencimizi zehirlemesinler. Bu uğurda mücadele ederken görevi başında şehit oldu. Ekip arkadaşları, amirleri, kardeşleri hep beraber Kayserilileri bir kez daha söz veriyoruz. Ne pahasına olursa olsun hiçbir gencimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Birol'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Pınarbaşı ilçesine gönderildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol'un şehit olmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.