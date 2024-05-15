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Giriş Tarihi: 15.5.2024 15:52

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu bir kişi yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. Aramada ele geçirilen 2 dijital materyale el konuldu.

AA
Kayseri’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: Yabancı uyruklu bir kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde istihbari bilgi ve örgütsel fotoğrafı bulunan H.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saklandığı adresi tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesindeki ev ve iş yerinde yaptıkları aramada şüpheliyi yakaladı.

Aramada ele geçirilen 2 dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu bir kişi yakalandı
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