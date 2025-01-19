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Giriş Tarihi: 19.1.2025 18:09 Son Güncelleme: 19.1.2025 18:43

Kayseri'de trafik kazası! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden Develi ilçesine giden iki arkadaşın bulunduğu otomobil sürücüsünü direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken arkadaşı ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de trafik kazası! 1 ölü 1 yaralı

Yayalı ilçesinden Develi ilçesine seyreden Hasan Can Dikme idaresindek otomobil, Develi Güneyaşağı mahalelsi kavşağında kontrolden çıktı. Sürücüsünü direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada Ahmet Can Dikme ile arkadaşı Ali Rıza Öztürk ağır yaralandı. Vatandaşlarını ihbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede sürücü Hasan Can dikmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği arkadaşı Ali Rıza Öztürk'ün ise yaralandığı belirlendi. Ali Rıza Öztürk ambulansla hastaneye kaldırırken Ahmet Can dikmen'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de trafik kazası! 1 ölü 1 yaralı
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