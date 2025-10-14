Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 14.10.2025 22:25

Kayseri’nin Talas ilçesinde 74 yaşındaki adam, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Adli tabip tarafından yapılan kontrollerde Y.S.’nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.

İHA
Kayseri’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Yeşilevler 3. Sokak'ta bulunan 5 katlı binada ikamet eden Y.S.'den (74) haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları Y.S.'yi hareketsiz halde yatarken bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Y.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen adli tabip tarafından yapılan kontrollerde Y.S.'nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.

