Kayserili Ayşe’nin azmi mucizeyi gerçekleştirdi

Kayseri'de yaşayan fiziksel engelli Ayşe Kaya (27), 2 yaşında serebral palsi teşhisi konulunca ailesi tarafından tedavi için Avusturya'ya götürüldü. Yurt dışında yaklaşık 11 yıl tedavi gören Kaya, yürümeyi ve konuşmayı öğrenip 2014 yılında yeniden Kayseri'ye taşındı. Genç kadın en büyük hayalinin dil öğrenip ülke seyahatleri yapmak olduğunu söyledi. Kaya, 5 yıl önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin dil kursuna yazıldı. Gittiği kursta Fransızca A1 sertifikasını alan Kaya, şimdi ise İngilizce ve Almanca kursuna gidiyor. 'Hastalığım nedeniyle yürüyebilmem ve konuşabilmem tamamen mucizeydi' diyen Kaya, "Avustralya'da doktorlar, 'Çok zor ama bu kız çabalarsa yürür ve konuşur' dedi. Ben orada konuştum, yürüdüm. Bu beni gururlandırıyor. Avusturya'da bana, 'Okuyamaz' dediler. Ben hırslı bir çocuktum. Bu yüzden onların 'Yapamaz' dedikleri şeyi ben yaptım. Hiçbir şey bilmezken liseye gittim. 4 yıl okudum ve mezun oldum. Diplomam var. Bunu da başardım" diye konuştu. DHA