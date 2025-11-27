Haberler Yaşam Haberleri Kayserili uzman çavuş ve 6 aylık hamile eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:39

Kayserili uzman çavuş ve 6 aylık hamile eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Kayserili uzman çavuş Ramazan Daylak'ın kullandığı otomobil, Elbistan karayolunda kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada uzman çavuş Ramazan bayrak ile birlikte 6 aylık hamile eşi Elmas taylak hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramanmaraş Nurhak-Elbistan karayolunda meydana geldi. Eşi Elmas Daylak ile birlikte Elbistan ilçesine doğru otomobiliyle seyreden Ramazan Daylak, Özcanlı Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kayalıkları çarparak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarıyla ç olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede uzman çavuş Ramazan Daylak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olan 6 aylık hamile olan eşi Elmas Daylak'ın ise ambulansta Elbistan Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sana da kelebeği ile birlikte kurtaramayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak'ın naaşı Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilecek. Uzman çavuş ve eşi Pınarbaşı ilçesinde toprağa verilecek.

