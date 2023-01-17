Kayseri’nin Küçük Kapadokyası “Soğanlı Vadisi”

SOĞANLI BEBEĞİNE BÜYÜK İLGİ

Soğanlı mahallesinde 60-65 yaş arası kadınların günümüzde de giydiği yöresel kıyafetlerin, tahta ve saç iskelet üzerine giydirilmesi ile hazırlanan bez bebekler yöre halkının geçim kaynaklarının başında geliyor. Bebek üretimini annesinden öğrendiğini belirten Sebahat Arız; "Günde bir kişi sabahtan akşama kadar 20 adet bebek üretebiliyor. Ürettiğimiz bebekleri kooperatif aracılığıyla satıyoruz. Soğanlı Bebeğini 60 yıl önce bir anne çorcucuğuna okul ödevi olarak yapıyor. Turistin biri bebeği çocuktan alıp eline par veriyor. Çocukta bebeğinin alındığını annesine söylemesi üzerine annesi yeniden bebek yapıyor. Ancak bu bebekte başka bir turist tarafından alınınca köylü kadınları bebeği üretmeye karar veriyor" diye konuştu.

Çeşitli motif ve pullarla süslenen ve el işi üretim tekniğiyle hazırlanan Soğanlı bebeği üç farklı boyda imal ediliyor.