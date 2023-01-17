Kayseri’nin Küçük Kapadokyası “Soğanlı Vadisi”

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince başlatılan çalışmalarla tarihi doku gün yüzüne çıkarıldı. Aslına uygun yapılan restorasyonlarla yeniden ayağa kaldırılan tarihi yapılar, turistlerin ilgi odağı oluyor.
KAYADAN OYMA 50 KİLİSE VAR
Hıristiyanların inançlarını yaşatmak için 4'üncü yüzyılda yerleştikleri Soğanlı Vadisinde kilise kalıntıları arasında İncil'den sahneler betimleyen fresklerle süslü çok sayıda kilise bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Soğanlı Vadisi'nde, Karabaş, Aziz Barbara, Yılanlı ve Kubbeli kiliseleri yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. 2019 yılında sıcak hava balonlarının havalanmaya başladığı tarihi mahallede balon turlarına katılanlar, kaya yapıları gökyüzünden de izleme imkanı buluyor.
SOĞANLI BEBEĞİNE BÜYÜK İLGİ
Soğanlı mahallesinde 60-65 yaş arası kadınların günümüzde de giydiği yöresel kıyafetlerin, tahta ve saç iskelet üzerine giydirilmesi ile hazırlanan bez bebekler yöre halkının geçim kaynaklarının başında geliyor. Bebek üretimini annesinden öğrendiğini belirten Sebahat Arız; "Günde bir kişi sabahtan akşama kadar 20 adet bebek üretebiliyor. Ürettiğimiz bebekleri kooperatif aracılığıyla satıyoruz. Soğanlı Bebeğini 60 yıl önce bir anne çorcucuğuna okul ödevi olarak yapıyor. Turistin biri bebeği çocuktan alıp eline par veriyor. Çocukta bebeğinin alındığını annesine söylemesi üzerine annesi yeniden bebek yapıyor. Ancak bu bebekte başka bir turist tarafından alınınca köylü kadınları bebeği üretmeye karar veriyor" diye konuştu.
Çeşitli motif ve pullarla süslenen ve el işi üretim tekniğiyle hazırlanan Soğanlı bebeği üç farklı boyda imal ediliyor.
AVLA KANYONU HAYRAN BIRAKIYOR
Soğanlı Mahallesi'ndeki Avla Kanyonu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yukarıdan bakıldığında devasa bir yarık gibi görülen kanyon Kapadokya Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 20 metre derinlikte olan ve bir başından diğer başına 3 saatlik yürüme sonucu ulaşılabilen kanyon, ziyaretçilerini bekliyor.