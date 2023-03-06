Kaza, çocukları öksüz bıraktı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Şahnaderesi mevkiinde Mehmet Akol (44) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yola geçerek bariyerlere çarptı. Kazada şoför ile eşi Sevim Akol (43) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları M.K.A. (3) ve M.A. (11) yaralandı. Balıkesir-Manisa Karayolu Çanakçı mevkiinde ise seyir halinde olan Bekir Şevik'in kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Yaşar Akdağ'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Hatice Taş (49) ile Hasibe Şevik (37) hayatlarını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Aydın'ın Germecik ilçesinde trafik kazasına müdahale için duran ambulansa ve kazalı araca bir başka otomobil çarptı. Kazada sağlık personeli Hasan Kaymaz (26) ölürken, biri sağlık personeli 3 kişi de yaralandı.