Kaza kurbanı çift, son yolculuğuna uğurlandı!

Büyük oranda eğimli ve keskin virajlı olması nedeniyle, şimdiye kadar birçok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği, bu nedenle bir dizi tedbirlerin alındığı ve yüksek tonajlı araçların kullanımına kapalı olan Gazanfer Bilge Bulvarında, önceki gece geç saatlerde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bugüne kadar, çok sayıda kaza yaşanması nedeniyle halk arasında 'Ölüm rampası' adı da verilen Bulvarda meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.
SAĞLIK MERKEZİNİN DUVARINA ÇARPTI
Ölüm rampasındaki son kaza, iddialara göre şu şekilde gelişti. Gazanfer Bilgi Bulvarından Santral Kavşağına seyir halinde olan Murat Sönmez (51) idaresindeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil, virajı alamayarak bir kaldırıma çarpması sonucu havalandı ve bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olan sağlık merkezinin duvarına çarptı.Çevrede feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE VE BABA KURTARILAMADI
Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucu adeta hurdaya dönen araçtan fırlayan Murat Sönmez'i, sağlık merkezinin içinde ağır yaralı halde buldu. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, burada yapılan bütün müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza yapan araçta sıkışan 48 yaşındaki eşi Pamuk Sönmez'in ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan 16 yaşındaki kızları Nazlı Sönmez ise yapılan ilk müdahalesi sonrası kaza yerine çok yakın bir noktada bulunan Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kıza burada yapılan ilk müdahalesi sonrası, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER
Kızları Nazlı'ya, MR çekmek için Tıp Fakültesine giden ve dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Sönmez ile eşi Pamuk Sönmez'in cenazeleri, bugün öğle saatlerinde morgdan alınarak, İzmit Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğle namazını müteakip, kaza kurbanı çiftin cenazesi Kullar Kız Köprü Mezarlığında gözyaşları ile toprağa verildi.
Öte yandan durumu ağır olan 16 yaşındaki Nazlı Sönmez'in Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.