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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Kaza şehitleri uğurlandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
Kaza şehitleri uğurlandı
Ağrı'da, buzlu yolda kayan askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Muammer Ay (26) için memleketi Hatay'da tören düzenlendi. Şehidin annesi Müjgan ve babası Bahaeddin Ay ile eşi Ebru Ay, 2 yaşındaki kızı Elis'e sarılarak gözyaşı döktü. Ay, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi. Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan (27) için de memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından Arslan, Kuzgun köyünde defnedildi.

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Kaza şehitleri uğurlandı
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