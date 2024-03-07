SON DAKİKA | Türkiye’nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ünlü estetikçi ve yazarın yaşındaki oğlu T.C., 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu kazada, T.C.'nin annesiyle birlikte Mısır'a kaçmış, başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.

Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur kaza yapmıştı! SABAH olay yerinde: Murat’ı kendi ellerimle çıkardım!