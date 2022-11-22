Haberler Yaşam Haberleri Kazada yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci’ye omurga ameliyatı yapılacak
Giriş Tarihi: 22.11.2022 19:01 Son Güncelleme: 22.11.2022 19:40

Kazada yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci’ye omurga ameliyatı yapılacak

Geçirdiği bir kaza sonucu İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi gören tiyatrocu Sergen Deveci’nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Ameliyatın istenilen sonucu vermesi halinde hafta içinde taburcu edilebileceğini söyledi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kazada yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci’ye omurga ameliyatı yapılacak

Karadeniz turnesinde olan 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dün, dönüş yolunda kaza yaptı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci'nin bugün ameliyat edileceği öğrenildi. Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Deveci'nin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulundu. Tiyatro sanatçısı Sergen Deveci'nin dün akşam hastaneye getirildiğini hatırlatarak "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu hocamız omurga cerrahisi konusunda zaten isim yapmış birisi. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde" dedi.

Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, ameliyat ve sonraki süreçle ilgili ise şunları söyledi: Her omurga ameliyatının şahsa özel riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor. Tabii her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Omurganın içinden geçen sinirler kollara bacaklara ve aşağıya doğru yayılıyorlar. O sinirlerin zarar görmemesi için tedbirler alınarak gerekli cerrahi müdahale yapılacak. Şu anki bulgular bu ameliyatı olması gerektiğine, olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösteriyor. Ameliyat sonrası bu hasar riskinin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Bunun için bir yüzde vermek, bu ameliyat yüzde yüz başarılı olacaktır demek mümkün değil. Ama en iyi yerde, en emin ellerde bu ameliyatın riski başka hastanelere göre biraz daha düşüktür. Ameliyat başarılı geçtiği takdirde bir haftaya kadar iyileşip evine taburcu olabileceğini düşünüyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ABD'den skandal terör örgütü PKK/YPG açıklaması!
Hıncal Abi'ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı
Işığın ve rahmetin bol olsun Hıncal Uluç
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan Almanya'ya çok sert 'orantısız güç' tepkisi!
Almanya eski Başbakanı Schröder'den çarpıcı sözler: Avrupa'daki krizi Türkiye çözebilir
Son dakika: Bakan Akar Pençe-Kılıç Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Son dakika: CHP'li Ahmet Deniz Atabay tecavüz iddiasıyla yargılanıyordu! Soruşturmayı o fotoğraflar aydınlatacak!
Son dakika: SABAH, ilk kez açıklıyor! FETÖ, Hablemitoğlu suikastının kararını Enver Atlaylı’nın ofisinde verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci’ye omurga ameliyatı yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA