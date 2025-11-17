Kazadan sonra çıkan kavgada öldü

G
iresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgada yaralanan Abdullah Coşkun (68) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç kavşağında dün saat 11.00 sıralarında Giresun'dan Trabzon yönüne giden Abdullah Coşkun'un kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Coşkun,kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., gözaltına alındı.