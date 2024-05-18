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Giriş Tarihi: 18.5.2024 19:38 Son Güncelleme: 18.5.2024 19:38

Kazadan sonra kaçan sürücü bağ evinde yakalandı

Kütahya'da ters yöne girip, daldığı kafede 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve kazanın ardından kaçan cipin sürücüsü İ.B., gizlendiği bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Kazadan sonra kaçan sürücü bağ evinde yakalandı

Feci kaza, gece saatlerinde Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi'nde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 43 KY 274 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir kafeye daldı. Kazanın ardından sürücü İ.B., yaya olarak kaçtı. Kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25), yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Alime Dayan'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücü İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını kontrol eden polis ekipleri İ.B.'nin Enne Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Bağ evine baskın yapan polis ekipleri, sürücü İ.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sürücü İ.B. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kazadan sonra kaçan sürücü bağ evinde yakalandı
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