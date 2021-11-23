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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Kazalara 6 kurban

Kazalara 6 kurban

Yağışla birlikte aşırı hız ve dikkatsizlik ölüme davetiye çıkardı. Yurt genelinde meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Özcan Özdemir'in (47) kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, iplik fabrikasına işçi götüren, R.Ö.'nün kullandığı servis midibüsü ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ve eşi Nalan Özdemir'in öldüğü kazada, midibüsteki 15 kişi de yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Hastane Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Yücel T.'nin kullandığı otomobil, önce Adem D.'nin, ardından Salih Zafer B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Yücel T. ve eşi Nurdan T. ile diğer sürücülerden Adem D.'nin yaralı kurtulduğu kazada, Adem D.'nin aracında bulunan Kemal Gül ise yaşamını yitirdi.



Antalya'nın Akseki ilçesindeki Cendeve Mahallesi kavşağında, Ufuk Sütoğlu'nun (42) kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ercan Bala (45) öldü. Eşi Dilek Bala (45) ve minibüs sürücüsü Ufuk Sütoğlu yaralandı. Bala çiftinin, Ordu'daki oğullarını ziyarete gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Turgut Özal 2 Bulvarı'nda, karşıya geçmek isterken, Erkan Yegen'in kullandığı otomobilin altında kalan Volkan Ercan öldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde, D-817 karayolunun bakım çalışmasında işçi olarak çalışan Hacı Ali Akdeniz (55), yol çalışmasında kullanılan A.G.'nin (48) kullandığı kamyonun altında kalarak öldü.

Abdullah YALÇIN-İlhan DEMİRCİOĞLU-Erdoğan ÖZTÜRK/SABAH

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