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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Kazalara 11 kurban

Trabzon’un Arsin ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil devrildi. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kazalara 11 kurban
Trabzon'un Arsin ilçesinde Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı otomobil yol kenarına devrildi. Korkunç kazada aynı aileden Emine Güngörmüş (26) Mehmet Güngörmüş (30), İnayet Ömer Güngörmüş (6), Yavuz Selim Güngörmüş (3) yaşamını yitirdi. Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolden çıkan ve refüjü aşarak karşı şeride geçen Günay Günay'ın (44) kullandığı hafif ticari araç, kamyonla çarpıştıktan sonra devrildi. Araçta sıkışan Günay ve yanında bulunan Yıldırım Özer (36) öldü.



Batman'ın Kozluk ilçesinde kontrolden çıkıp demir bariyerleri aşarak 25 metre yüksekliğindeki Pisyar Köprüsü'nden uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Said Gün öldü. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kontrolden çıkan ve 5 metre yükseklikten dere yatağına uçan kamyonetin sürücüsü İzzettin Beydili (71) ölürken, bir kişi de yaralandı. Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akdağ (80), geri geri gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü. Gaziantep'te, okuldan dönen Suriye uyruklu Ömer Cuma El Muhammed'e (6) otomobil çarptı. Kazada küçük Ömer öldü. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler Köyü'nde devrilen traktörün sürücüsü Recep Sezgin (56) öldü.

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Kazalara 11 kurban
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