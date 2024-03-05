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Giriş Tarihi: 5.3.2024 10:16 Son Güncelleme: 5.3.2024 10:20

Kazaya karışan sürücü kaçarken otomobiliyle polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde gece meydana gelen trafik kazasında, maddi hasarlı kazaya karışıp kaçan sürücü aracıyla çarptığı Orhan Mutlu isimli polisi şehit etti, Ali Suat Vanlı isimli polisi de yaraladı. Sürücü 1,86 promil alkollü çıktı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Kazaya karışan sürücü kaçarken otomobiliyle polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde gece meydana gelen olayda Özgür Bozkurt, kullandığı araçla Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı.

Olay polise haber verildi. Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu (39), kaçan aracı durdurmak istedi.

Özgür Bozkurt aracıyla yaya polis memuru Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu. Polis aracında bulunan aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı. Yaralı polis, Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan araç sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücünün 1,86 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kazaya karışan sürücü kaçarken otomobiliyle polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
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