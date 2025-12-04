Kazım Koyuncu paylaşımına telif şikayetiyle neye uğradığını şaşırmıştı: ’Teknik bir hata’ açıklaması!

Müzisyen Kazım Koyuncu'nun mirasçısı Niyazi Koyuncu, "Uy Aha" şarkısını izin almadan sosyal medyasında paylaştığı için öğretmen Kadir Can Uslu'dan avukatı aracılığıyla şikayetçi olmuş ve 50 bin lira telif tazminatı istemişti. Şikayet üzerine Uslu emniyete gidip ifade vermişti. Olayla ilgili haberlerin ardından Niyazi Koyuncu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kadir Can Uslu hakkındaki şikayetini geri çekti. Konuya ilişkin resmi dilekçe, Koyuncu'nun vekili avukat Eymen Beste Sevinç tarafından savcılığa sunuldu.

"ŞİKAYET SEHVEN GÖNDERİLDİ"

Savcılık makamına sunulan dilekçede, söz konusu şikayetin "sehven gönderildiği" ifadesine yer verildi. Dilekçede müşteki tarafının şikayetten vazgeçtiği açıkça belirtilerek, şikayetin geri çekilmesi talebinin kabul edilmesi talep edildi. Kazım Koyuncu'nun yakın çevresi ve ailesi tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

"ŞİKAYETİN SEHVEN YAPILDIĞINI ANLATAN BİR MAİL ALDIM"

Öğretmen Uslu, kendisine şikayetin geri çekildiği yönünde mail geldiğini belirterek, "Şikayetin sehven yapıldığını anlatan bir mail aldım. Mailde şikayetten vazgeçildiği belirtiliyor. Ben zaten bu şikayete bir anlam verememiştim. Kazım Koyuncu çok sevdiğim bir sanatçıydı. Onun eserlerini beğenerek dinliyordum" dedi.

'TAMAMEN TEKNİK BİR HATA'

Uslu, ayrıca avukatlık bürosundan da telefonla arandığını ifade ederek, "Arayan kişi bana şikayetin stajyer avukat tarafından sehven yapıldığını söyledi. Neyse ki konu tatlıya bağlandı" diye konuştu. Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden olan Kazım Koyuncu'nun vefatının ardından ailesi, sanatçının isminin, eserlerinin ve hatırasının korunmasına yönelik çeşitli hukuki süreçlerle zaman zaman gündeme gelmişti. Bu olayın ise tamamen teknik bir hata sonucu oluştuğu ve taraflar arasında bir anlaşmazlığın bulunmadığı kaydedildi.