Keban şalt sahasındaki yangın anı kamerada

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Pınarlar köyünde bulunan Keban şalt transformatör merkezinde yangın çıktı. 250 MVA gücündeki oto transformatörde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede korku ve paniğe yol açtı. Yangında yaklaşık 50 ton yağ yandı. Ekipler yağ ve elektrik yangınına köpükle müdahale etti.

Yangın, 3 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.