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Giriş Tarihi: 16.2.2025 12:12 Son Güncelleme: 16.2.2025 12:24

Keban şalt sahasındaki yangın anı kamerada

Elazığ’ın Keban ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının çıkma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Keban şalt sahasındaki yangın anı kamerada

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Pınarlar köyünde bulunan Keban şalt transformatör merkezinde yangın çıktı. 250 MVA gücündeki oto transformatörde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede korku ve paniğe yol açtı. Yangında yaklaşık 50 ton yağ yandı. Ekipler yağ ve elektrik yangınına köpükle müdahale etti.

Yangın, 3 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Keban şalt sahasındaki yangın anı kamerada
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