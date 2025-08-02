Kediyi döverek öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul Başakşehir'de bir apartmanda kediye şiddet uygulayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay dün saat 14.30 sıralarında Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki tadilat işlerinde çalışan Burak A., çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı. Kediyi binanın içine götüren zanlı, burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Daşçı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.