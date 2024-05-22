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Giriş Tarihi: 22.5.2024 11:14 Son Güncelleme: 22.5.2024 11:28

Kediyi tekmeyle öldüren o cani tutuklandı

Trabzon'da yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü öne sürülen H.K. adlı kişi tutuklandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kediyi tekmeyle öldüren o cani tutuklandı

Trabzon'da dün Of ilçesi Yenimahalle semtinde H.K isimli kişi yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler hayvanseverler tarafından sosyal medyada yayınlandı. Trabzon hayvanları koruma derneği (TRAHAYKO) tarafından kediye eziyet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bu durum üzerine harekete geçen güvenlik güçleri H.K isimli kişiyi gözaltına aldı. H.K, emniyetteki ifadesinin ardından Of Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılıkta, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddiasıyla ifadesi alınan H.K, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.

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Kediyi tekmeyle öldüren o cani tutuklandı
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