Haberler Yaşam Haberleri Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor
Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:03 Son Güncelleme: 8.3.2023 10:33

Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor

Son 2 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlü sanatçı Nükhet Duru ile kampanyalar gerçekleştiren Kelebek Mobilya, bu yıl ise deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş kız öğrencilerin eğitimlerine destek olabilmek için “Kızlarımıza Kelebek Bursu” projesini başlatıyor.

Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor

Kelebek Mobilya'nın Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile yürüteceği projede Kelebek Mobilya olarak ilk aşamada 200 lise, meslek okulu ve üniversite öğrencisi olan kız çocukları için burs sağlanacak.

Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kızlarımıza Kelebek Bursu"nu başlatıyor

Daha fazla burs imkânı yaratabilmek ve daha fazla kız öğrencinin faydalanması sağlamak için uzun soluklu planlanan projenin TEV burs fonundaki hesabına, yurt içinden ve yurt dışından dileyen herkes bağış yaparak deprem bölgesindeki kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratabilecek.

Hazırlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk filminde daha önce Kelebek reklamlarının marka yüzü olan ve bu projeye destek veren Nükhet Duru, Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi Sayışman, Cem Belevi ve Şebnem Sungur da "Hadi Türkiye'm, kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratalım." mesajını veriyor.

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Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor
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