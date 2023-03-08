Kelebek Mobilya'nın Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile yürüteceği projede Kelebek Mobilya olarak ilk aşamada 200 lise, meslek okulu ve üniversite öğrencisi olan kız çocukları için burs sağlanacak.

Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kızlarımıza Kelebek Bursu"nu başlatıyor

Daha fazla burs imkânı yaratabilmek ve daha fazla kız öğrencinin faydalanması sağlamak için uzun soluklu planlanan projenin TEV burs fonundaki hesabına, yurt içinden ve yurt dışından dileyen herkes bağış yaparak deprem bölgesindeki kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratabilecek.





Hazırlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk filminde daha önce Kelebek reklamlarının marka yüzü olan ve bu projeye destek veren Nükhet Duru, Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi Sayışman, Cem Belevi ve Şebnem Sungur da "Hadi Türkiye'm, kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratalım." mesajını veriyor.