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Giriş Tarihi: 15.2.2025 09:58 Son Güncelleme: 15.2.2025 10:50

Keleşle mekan tarayan çete, polisi görünce motoru silahı atıp kaçtı

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerini uzun namlulu keleşle tarayan haraç çetesi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla gözaltına alındı. Çalıntı motosikletle gece saatlerinde iş yerinin önüne gelip 21 el ateş eden saldırganlar aynı gün içinde yakalandı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Keleşle mekan tarayan çete, polisi görünce motoru silahı atıp kaçtı

Bağcılar Güneşli Mahallesinde bulunan bir işyerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler hemen saldırganların peşine düştü. Adreste yapılan incelemelerde 21 adet AK 47 yani uzun namlulu silah olan kalaşnikof mermisi kovanı bulundu. İş yerine uzun namlulu silah ile ateş edip kaçan haraç çetesine yönelik yapılan çalışmalarda ekipler motorun peşine düştü.

MOTORU SİLAHI ATIP KAÇTILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin girdiği ara sokaklar tespit edildi. Motorla sıkıştıkalarını anlayan şüpheliler silahı da yere atıp yaya olarak kaçmaya başladı. Ama kaçışları çok uzun sürmedi. Polis olayda silah kullanan H.Ç. İle motoru kullanan M.E.'yi gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuyla ilgili Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin saldıracağı adresin yakınına araçla önceden gidip gözcülük yapan A.E.'de gözaltına alındı. İkisi kardeş 3 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Keleşle mekan tarayan çete, polisi görünce motoru silahı atıp kaçtı
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