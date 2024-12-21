Kelliğe, şeker jeli çaresi

Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir çalışma sırasında ilginç bir bulguya rastladı. Vücutta kendi kendine oluşan bir şeker cinsi olan deoksiribozun bölgesel uygulamada farelerin yarasını nasıl iyileştirdiğini araştıran bilim insanları, yaraların etrafındaki tüylerin normalden daha hızlı uzadığını fark etti. Araştırmacı Sheila MacNeil, "Araştırmamız saç kaybında, doğal bir şekilde oluşan deoksiriboz şekerini kullanıp kıl foliküllerine giden kanı artırarak saçın uzamasını sağlamak kadar basit bir çözümü ortaya koyuyor" dedi.