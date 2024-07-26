Kelliğin tedavisi insan vücudundaki şekerde bulundu

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan şeker, milyonlarca erkeğe fayda sağlayabilecek çığır açıcı bir buluşla saç büyümesini teşvik ediyor. Bilim insanları sağlıklı saç uzamasını destekleyen doğal bir şeker keşfetti. Tedavi, ciltteki kan damarlarının büyümesini teşvik ederek çalışıyor. Sheffield Üniversitesi ve Pakistan'daki COMSATS Üniversitesi'nden araştırmacılar, vücudumuzda doğal olarak bulunan bir şekerin farelerde saç uzamasını uyarabildiğini keşfetti. Şeker, 2-deoksi-D-riboz (2dDR), kel kemirgenlerin saçlarını geri kazandırmada oldukça etkili. Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Sheila MacNeil, "Bu, erkeklerin öz imajını ve özgüvenini etkileyebilen rahatsızlığın tedavisine yönelik başka bir yaklaşım sunabilir" dedi. Kellik, Galler Prensi William da dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm erkeklerin yaklaşık yarısını etkiliyor, ancak bilim insanları artık bunun da bir tedavisi olabileceğini söylüyor.