Kemerburgaz’daki kazanın soruşturmasında yeni gelişme

Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Önceki gün gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şirket çalışanı Ayşe Ceren A. Eylem Tok ile oğlunun "Kaçış planını organize ettiği" suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrası araçta bir yaralıya ait kayıp telefonu bularak polise götürüp teslim eden şirket şoförü A.K. hakkında da Adli Kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Tüm bu olaylar yaşanırken, soruşturma kapmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu soruşturmada kazayı yapan C.T."nin ünlü doktor babası Bülent Cihantimur"un ifadesi alınıp alınmadığı merak ediliyordu. İfadesi alınmadığı ortaya çıkan baba Bülent Cihantimur, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildi. Daveti doğrulayan Murat Oğuz Aci'nin Avukatı Hacı Orhan, babanın henüz bu davete karşılık vermediğini belirtti. Bu davet üzerine babanın savcılığa giderek ifade vermesi bekleniyor.