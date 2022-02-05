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Giriş Tarihi: 5.2.2022

Kemoterapi ve aşı birleştirildi

Kemoterapi ve aşı birleştirildi
Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü, Gen Tedavisi Araştırma Laboratuvarı sorumlusu Prof. Dr. Hakan Akbulut öncülüğünde Türk bilim insanları dünyada ilk kez kansere karşı kemoterapi ile aşının birleştirildiği tedavi geliştirdi.
Akbulut, çalışmaların Avrupa Birliği projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle sürdürüldüğünü vurgulayarak, daha çok yenilikçi ürünler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Akbulut, 2015'te patenti alınan ancak pandemi nedeniyle süreci geciken yeni kanser tedavi ürününün klinik çalışmalarının yakında başlamasını hedeflediklerini kaydetti. Akbulut, "Geliştirdiğimiz yeni kanser tedavi ürünü, yenilikçi, dünyada ilk olma özelliğine sahip, klinik çalışmaları da Türkiye'de yapılması hedeflenen ürünlerimiz içinde. Hem kemoterapi hem de tedavi edici aşıyı birleştirdiğimiz yeni bir yöntemle geliştirdik. Dünyada aşı ve ilaçlar ayrı ayrı kullanılıyor ama bu şekilde birlikte kullanıldığı tedavi yöntemi ilk olacak" dedi. Akbulut, geliştirilen tedavide kemoterapinin sadece tümör içine uygulandığını, dolayısıyla yan etkisinin yok denilecek kadar az olduğunu dile getirdi.

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Kemoterapi ve aşı birleştirildi
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