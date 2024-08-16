Kendi enerjisini üreten Gürsu Belediyesi’nden bütçeye büyük katkı

Bursa'da Gürsu Belediyesi anlamlı bir yatırıma imza attı. 2022'de yatırım teşvik belgesinden faydalanarak hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali projesi ile 'Enerjisini Üreten Belediye' unvanını kazanan belediye, 15 dönüm arazi üzerine kurduğu santralle s adece bir yılda belediye bütçesine 4 milyon TL'den fazla gelir sağladı. Sürdürülebilir enerji konusundaki çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan belediyenin Avrupa'dan turizm ödüllü Ericek Adrenalin Park'ta kurulacak olan enerji santrali de teknik değerlendirmelerden geçerek yatırım için onay aldı. Projeyle belediyenin üçüncü GES tesisi devreye alınacak, tüm enerji maliyetleri sıfırlanacak ve belediyeye ilave gelir kazandırılacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık "Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan Güneş Enerji Sistemi'mizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olduk. Doğamızı kirleten zararlı gazların etkisini de ortadan kaldırmış olduk. Enerjisini üreten belediye olmaktan son derece mutluyuz. Projelerimiz aralıksız devam edecek" dedi. Proje sayesinde her yıl 2.000 ton sera gazı emisyonun önlenmesi ve hava kirliliğiyle mücadelede önemli bir katkı sağlanması, 840 ton standart kömür tasarrufunun sunması, 126 bin ağacın kesilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.