Kendini bıçakla yaralayanı pompalıyla vurdu

Denizli'ninMerkezefendi ilçesinde Murat Avcı (24), oturduğu apartmana gireceği sırada yolda duran bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu göğüs bölgesinden ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken ambulansla hastaneye kaldırılan Avcı kurtarılamadı. Avcı'ya silahlı saldırı düzenleyen kişinin otomobili terk edilmiş halde bulundu. Polise teslim olan şüpheli Ahmet Ö.'nün ilk ifadesinde, Avcı'nın 2 yıl önce kendisini bıçakla yaraladığını, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu söylediği öğrenildi. DHA