Kendisi de depremzede: Bravo sana Fatih

Türkiye6 Şubat'taki asrın felaketinde büyük bir yıkım yaşadı. Ancak devlet tüm ekipleriyle bölgede seferber olup, bölgenin yeniden inşasında gece gündüz mücadele etti. Kahramanmaraş'ta berberlik yapan ve kendisi de depremzede olan Fatih Akpınar (35), 6 yıl önce kurduğu Bir Tebessüme Değer Derneği ile ilk günden beri memleketinde canla başla çalışıyor. Akpınar, erzaktan yemek dağıtımına, çocukların tıraş edilmesinden onlara hediyeler dağıtılmasına kadar gönüllülerle birlikte bölgede çalışıyor. Çocuklar için hazırlanan bayramlıklar poşetlenerek konteyner ve çadır kentlerdeki 2 binden fazla çocuğa ulaştırıldı. Akpınar, "Köylere, çadır kentlere gidip çocuklarımıza bayramlıklarını ulaştırdık. İstedik ki kötü günleri geride bırakıp bayramlarını doyasıya yaşasınlar. Onlar bu felaketin en masumları" dedi.