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Giriş Tarihi: 9.1.2024 16:50 Son Güncelleme: 9.1.2024 16:54

Kendisinden 26 yaş küçük eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır’da, kendisinden 26 küçük iki çocuk annesi eşi Pervin Bal’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 71 yaşındaki Necmettin Bal ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kendisinden 26 yaş küçük eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'ndeki evinde ekmek bıçağı öldürülen Pervin Bay'ın hayatını kaybettiği 112 Acil Servis'e ihbarda bulunan Necmettin Bal, gözaltına alınmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenen Pervin Bal, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilirken, eşi Necmettin Bal'ın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlandı. İfade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Necmettin Bal, suçlamaları reddetti. İfadesinden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen Necmettin Bal, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kendisinden 26 yaş küçük eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
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