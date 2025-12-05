Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 6 milyon TL’lik vurgun yapmııştı: Şüpheli Aksaray’da yakalandı

Kendisini polis, savcı olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri 64 yaşındaki A.G'yi dolandıranlar, vatandaştan aldıkları 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile Ankara'dan kaçmak isterken Aksaray'da suçüstü yakalandı.

TAKSİYLE ŞANLIURFA'YA KAÇMAK İSTERKEN DURDURULDU

Dolandırıcı, mağdurun evinin bulunduğu sokağa gelerek ziynet eşyalarını teslim aldı ve ticari taksiyle kaçmaya çalıştı. Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında şüphelinin Şanlıurfa'ya gitmek üzere taksiye bindiği belirlendi. Aksaray'da yapılan operasyonla şüpheli V.E.M., altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.