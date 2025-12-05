Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 6 milyon TL’lik vurgun yapmııştı: Şüpheli Aksaray’da yakalandı

Kendisini polis, savcı olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri 64 yaşındaki A.G'yi dolandıranlar, vatandaştan aldıkları 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile Ankara'dan kaçmak isterken Aksaray'da suçüstü yakalandı.
TAKSİYLE ŞANLIURFA'YA KAÇMAK İSTERKEN DURDURULDU
Dolandırıcı, mağdurun evinin bulunduğu sokağa gelerek ziynet eşyalarını teslim aldı ve ticari taksiyle kaçmaya çalıştı. Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında şüphelinin Şanlıurfa'ya gitmek üzere taksiye bindiği belirlendi. Aksaray'da yapılan operasyonla şüpheli V.E.M., altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHELİNİN TAKİBİNDE KRİTİK ROL OYNADI
Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'ya otobüsle giriş yaptığını ve kent içinde taksi kullandığını tespit etti. Taksinin güvenlik kameralarından şüphelinin indiği nokta belirlendi ve yapılan detaylı kamera incelemeleri sonucu yaşlı kadınla buluştuğu anlara ulaşıldı. Görüntülerde A.G.'nin evden çıktığı andan itibaren sürekli telefonla konuştuğu, altınları teslim ettikten sonra da konuşmayı kesmediği görüldü.