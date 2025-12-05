Haberler Yaşam Haberleri Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 6 milyon TL'lik vurgun yapmııştı: Şüpheli Aksaray’da yakalandı
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 6 milyon TL'lik vurgun yapmııştı: Şüpheli Aksaray’da yakalandı

Ankara’da 64 yaşındaki A.G.’yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor. Operasyon yapacağız, ziynet eşyalarını kapıya gelen görevliye verin, paralarınız devlet güvencesinde” diyerek yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altınları aldı. Yaşlı kadını sürekli telefonla meşgul ederek yönlendiren şüpheli, aldığı ziynet eşyalarıyla Aksaray’da suçüstü yakalandı.

Kendisini polis, savcı olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri 64 yaşındaki A.G'yi dolandıranlar, vatandaştan aldıkları 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile Ankara'dan kaçmak isterken Aksaray'da suçüstü yakalandı.

TAKSİYLE ŞANLIURFA'YA KAÇMAK İSTERKEN DURDURULDU

Dolandırıcı, mağdurun evinin bulunduğu sokağa gelerek ziynet eşyalarını teslim aldı ve ticari taksiyle kaçmaya çalıştı. Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında şüphelinin Şanlıurfa'ya gitmek üzere taksiye bindiği belirlendi. Aksaray'da yapılan operasyonla şüpheli V.E.M., altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHELİNİN TAKİBİNDE KRİTİK ROL OYNADI

Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'ya otobüsle giriş yaptığını ve kent içinde taksi kullandığını tespit etti. Taksinin güvenlik kameralarından şüphelinin indiği nokta belirlendi ve yapılan detaylı kamera incelemeleri sonucu yaşlı kadınla buluştuğu anlara ulaşıldı. Görüntülerde A.G.'nin evden çıktığı andan itibaren sürekli telefonla konuştuğu, altınları teslim ettikten sonra da konuşmayı kesmediği görüldü.

MAĞDURA TESLİM EDİLDİ

Mağdura ulaşan ekipler, dolandırıldığını anlattı ancak yaşlı kadının ikna olması zaman aldı. Emniyete getirildikten sonra gerçekleri öğrenen A.G., büyük şaşkınlık yaşadı. Şüphelinin üzerinden çıkan 100 adet altın ve 18 adet bilezik mağdura teslim edildi.

V.E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

