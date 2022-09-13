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Giriş Tarihi: 13.9.2022 15:00 Son Güncelleme: 13.9.2022 15:31

Kendisini YÖK çalışanı olarak tanıtan dolandırıcıya 4 yıl hapis

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde sahte isimle kendisini YÖK çalışanı olarak tanıtarak daha önce kendisinden şikayetçi olan kişiyi ve eşini dolandıran tutuklu sanık M.Y. 4 yıl hapis ve 4 bin 440 lira adli para cezasına çaptırıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Kendisini YÖK çalışanı olarak tanıtan dolandırıcıya 4 yıl hapis

Antalya'nın Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya başka bir suçtan dolayı Samsun T. Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu yargılanan sanık M.Y. duruşmalardan bağışık tutulma talebi bulunduğundan SEGBİS ile hazır edilmedi. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu ve failin amacı dikkate alınarak M.Y. 4 yıl hapis ve 4 bin 400 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tutuklu sanık M.Y. 18 Şubat 2018 tarihinde farklı bir isim kullanarak telefon ile iletişim kurduğu müşteki N.K. arayarak kendisinin YÖK çalışanı olduğunu söyledi.

Üniversitelere okutman alımı yapılacağını ancak İngilizce dil sertifikası gerektiğini söyleyen M.Y. bunun için belli miktar para yatırılması gerektiğini ifade etti. Anlatılanlara inanan N.K. kendisi için bin 980 lira eşi Ş.K. için ise 2 bin 200 lira olmak üzere toplamda 4 bin 200 lira parayı şüphelinin hesabına yatırdılar. Para yatırmasının ardından M.Y. bir daha ulaşamayan çift dolandırıldıklarını anlayınca Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Kendisini YÖK çalışanı olarak tanıtan dolandırıcıya 4 yıl hapis
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