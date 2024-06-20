Kene 2 can daha aldı

Nevşehir Havalimanı itfaiyesinde görev yapan Mustafa Güren (41), bayramda eşi ve 4 çocuğu ile memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Karaalikaçağı köyüne gitti. Arife günü arazide gezintiye çıkan Mustafa Güran, eve geldiğinde vücuduna kene yapıştığını fark etti. Keneyi çıkaran Güran, yüksek ateş ve bulantı şikâyetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada KKKA hastalığı teşhisi konulan Güran, sevk edildiği Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Çankırı'da da hayvancılıkla uğraşan Ali U. (60) keneden öldü.